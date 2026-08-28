JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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Lukrative JENOPTIK-Investition? 28.08.2026 10:03:39

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in JENOPTIK eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JENOPTIK-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die JENOPTIK-Aktie an diesem Tag 26,18 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 381,971 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 362,87 EUR, da sich der Wert einer JENOPTIK-Aktie am 27.08.2026 auf 40,22 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,63 Prozent angezogen.

JENOPTIK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

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