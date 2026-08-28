JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Lukrative JENOPTIK-Investition?
|
28.08.2026 10:03:39
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JENOPTIK-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die JENOPTIK-Aktie an diesem Tag 26,18 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 381,971 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 362,87 EUR, da sich der Wert einer JENOPTIK-Aktie am 27.08.2026 auf 40,22 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,63 Prozent angezogen.
JENOPTIK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
28.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Handel: TecDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu JENOPTIK AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|39,96
|-0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.