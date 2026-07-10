JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|JENOPTIK-Investition im Blick
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10.07.2026 10:04:08
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die JENOPTIK-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 23,94 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hat, hat nun 41,771 Anteile im Depot. Die gehaltenen JENOPTIK-Papiere wären am 09.07.2026 1 694,24 EUR wert, da der Schlussstand 40,56 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,42 Prozent vermehrt.
JENOPTIK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
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