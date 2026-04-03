JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|JENOPTIK-Investment im Blick
|
03.04.2026 10:03:38
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr abgeworfen
Die JENOPTIK-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die JENOPTIK-Aktie an diesem Tag bei 16,82 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in JENOPTIK-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 594,530 JENOPTIK-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 29,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 312,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,13 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von JENOPTIK bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
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