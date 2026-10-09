JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Lohnende JENOPTIK-Anlage?
|
09.10.2026 10:04:05
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit JENOPTIK-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 16,01 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 624,610 JENOPTIK-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 259,21 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Anteils am 08.10.2026 auf 40,44 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 152,59 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete JENOPTIK eine Marktkapitalisierung von 2,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
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