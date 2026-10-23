JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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JENOPTIK-Anlage im Blick 23.10.2026 10:03:37

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JENOPTIK-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das JENOPTIK-Papier bei 20,38 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 49,068 JENOPTIK-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 879,29 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Papiers am 22.10.2026 auf 38,30 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 87,93 Prozent.

Der Marktwert von JENOPTIK betrug jüngst 2,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JENOPTIK

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22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
22.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
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