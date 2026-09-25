JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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Lohnende JENOPTIK-Anlage? 25.09.2026 10:03:40

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,86 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,191 JENOPTIK-Aktien. Die gehaltenen JENOPTIK-Papiere wären am 24.09.2026 169,40 EUR wert, da der Schlussstand 40,42 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +69,40 Prozent.

Zuletzt ergab sich für JENOPTIK eine Börsenbewertung in Höhe von 2,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JENOPTIK

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10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.08.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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