TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,86 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,191 JENOPTIK-Aktien. Die gehaltenen JENOPTIK-Papiere wären am 24.09.2026 169,40 EUR wert, da der Schlussstand 40,42 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +69,40 Prozent.

Zuletzt ergab sich für JENOPTIK eine Börsenbewertung in Höhe von 2,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at