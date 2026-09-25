JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Lohnende JENOPTIK-Anlage?
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25.09.2026 10:03:40
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,86 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,191 JENOPTIK-Aktien. Die gehaltenen JENOPTIK-Papiere wären am 24.09.2026 169,40 EUR wert, da der Schlussstand 40,42 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +69,40 Prozent.
Zuletzt ergab sich für JENOPTIK eine Börsenbewertung in Höhe von 2,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JENOPTIK
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