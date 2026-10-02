JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|JENOPTIK-Anlage unter der Lupe
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02.10.2026 10:04:08
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die JENOPTIK-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das JENOPTIK-Papier bei 28,76 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,771 JENOPTIK-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der JENOPTIK-Aktie auf 41,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 439,50 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 43,95 Prozent.
JENOPTIK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
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