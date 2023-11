TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in JENOPTIK gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der JENOPTIK-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die JENOPTIK-Aktie bei 28,16 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 355,114 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2023 auf 22,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 103,69 EUR wert. Damit wäre die Investition um 18,96 Prozent gesunken.

Der JENOPTIK-Wert an der Börse wurde auf 1,28 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

