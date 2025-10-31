TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren JENOPTIK-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades JENOPTIK-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,18 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 472,144 JENOPTIK-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (19,61 EUR), wäre das Investment nun 9 258,73 EUR wert. Mit einer Performance von -7,41 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

JENOPTIK war somit zuletzt am Markt 1,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at