TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 5 Jahren gekostet

Profitable JENOPTIK-Investition? 31.10.2025 10:04:19

Heute vor 5 Jahren wurden Trades JENOPTIK-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,18 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 472,144 JENOPTIK-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (19,61 EUR), wäre das Investment nun 9 258,73 EUR wert. Mit einer Performance von -7,41 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

JENOPTIK war somit zuletzt am Markt 1,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

