TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden JENOPTIK-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, hätte er nun 450,045 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers auf 21,04 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 468,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,31 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte JENOPTIK einen Börsenwert von 1,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at