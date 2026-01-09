JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|JENOPTIK-Anlage
|
09.01.2026 10:05:10
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurden JENOPTIK-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, hätte er nun 450,045 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers auf 21,04 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 468,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,31 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte JENOPTIK einen Börsenwert von 1,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JENOPTIK
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
08.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
02.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.01.26