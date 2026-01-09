JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
JENOPTIK-Anlage 09.01.2026 10:05:10

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden JENOPTIK-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, hätte er nun 450,045 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers auf 21,04 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 468,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,31 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte JENOPTIK einen Börsenwert von 1,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JENOPTIK

Nachrichten zu JENOPTIK AG

mehr Nachrichten