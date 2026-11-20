JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Performance im Blick
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20.11.2026 10:03:33
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 20.11.2023 wurde das JENOPTIK-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die JENOPTIK-Aktie investiert, befänden sich nun 408,163 JENOPTIK-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers auf 36,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 718,37 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 47,18 Prozent.
Jüngst verzeichnete JENOPTIK eine Marktkapitalisierung von 2,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
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