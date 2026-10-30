TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in JENOPTIK eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem JENOPTIK-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die JENOPTIK-Aktie bei 33,08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 302,297 JENOPTIK-Aktien im Depot. Die gehaltenen JENOPTIK-Papiere wären am 29.10.2026 12 478,84 EUR wert, da der Schlussstand 41,28 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,79 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von JENOPTIK belief sich zuletzt auf 2,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at