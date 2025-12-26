JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Rentabler JENOPTIK-Einstieg?
|
26.12.2025 10:03:34
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die JENOPTIK-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der JENOPTIK-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,88 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,193 JENOPTIK-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 19,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 773,71 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 22,63 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von JENOPTIK belief sich jüngst auf 1,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten
|
23.12.25
|Börse Frankfurt: TecDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
23.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt zum Start (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.12.25
|SDAX aktuell: SDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
19.12.25
|Jenoptik wählt neue Aufsichtsratschefin (dpa-AFX)
|
19.12.25
|JENOPTIK-Aktie höher: Wechsel an Aufsichtsratsspitze (Dow Jones)