TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren verloren

Rentabler JENOPTIK-Einstieg? 26.12.2025 10:03:34

Vor Jahren in JENOPTIK eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die JENOPTIK-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der JENOPTIK-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,88 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,193 JENOPTIK-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 19,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 773,71 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 22,63 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von JENOPTIK belief sich jüngst auf 1,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

