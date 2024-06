TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in JENOPTIK eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die JENOPTIK-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die JENOPTIK-Aktie an diesem Tag 31,16 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investierten, hätten nun 32,092 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 30.05.2024 auf 27,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 872,27 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 872,27 EUR, was einer negativen Performance von 12,77 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für JENOPTIK eine Börsenbewertung in Höhe von 1,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at