TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in JENOPTIK-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

JENOPTIK-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, hätte er nun 33,738 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 911,61 EUR, da sich der Wert einer JENOPTIK-Aktie am 12.02.2026 auf 27,02 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 8,84 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von JENOPTIK belief sich zuletzt auf 1,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at