TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die JENOPTIK-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,82 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 45,830 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 20,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 923,01 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 7,70 Prozent vermindert.

Insgesamt war JENOPTIK zuletzt 1,20 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at