WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

Lukratives JENOPTIK-Investment? 23.01.2026 10:04:02

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in JENOPTIK-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

JENOPTIK-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 25,56 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39,124 JENOPTIK-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 881,06 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Anteils am 22.01.2026 auf 22,52 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 881,06 EUR entspricht einer negativen Performance von 11,89 Prozent.

JENOPTIK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

