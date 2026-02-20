JENOPTIK Aktie
20.02.2026 10:04:15
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der JENOPTIK-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die JENOPTIK-Aktie bei 27,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, hätte er nun 358,166 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 871,06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,29 Prozent verringert.
JENOPTIK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
