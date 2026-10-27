TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Kontron-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Kontron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,325 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,67 EUR, da sich der Wert einer Kontron-Aktie am 26.10.2026 auf 20,22 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,67 Prozent angewachsen.

Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,24 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at