Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Kontron-Investment
|
20.01.2026 10:04:06
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Kontron-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Kontron-Aktie an diesem Tag bei 18,66 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 535,906 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 947,48 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Papiers am 19.01.2026 auf 24,16 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 29,47 Prozent vermehrt.
Kontron wurde am Markt mit 1,59 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kontron AG
Nachrichten zu Kontron
|
19.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.01.26
|TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Kontron
|13.01.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|31.08.20
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.04.20
|Kontron neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|26.08.19
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|23,46
|-2,01%