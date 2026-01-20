TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kontron-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Kontron-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Kontron-Aktie an diesem Tag bei 18,66 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 535,906 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 947,48 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Papiers am 19.01.2026 auf 24,16 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 29,47 Prozent vermehrt.

Kontron wurde am Markt mit 1,59 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at