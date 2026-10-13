Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Kontron-Investment? 13.10.2026 10:03:47

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Kontron-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Kontron-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Kontron-Aktie an diesem Tag bei 9,63 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,831 Kontron-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 20,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 107,78 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 110,78 Prozent angewachsen.

Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,26 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

mehr Nachrichten

Analysen zu Kontron

mehr Analysen
02.10.26 Kontron Kaufen DZ BANK
24.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kontron 20,48 0,99% Kontron

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich vor dem Wochenende höher. An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen