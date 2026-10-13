TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Kontron-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Kontron-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Kontron-Aktie an diesem Tag bei 9,63 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,831 Kontron-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 20,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 107,78 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 110,78 Prozent angewachsen.

Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,26 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at