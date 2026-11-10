Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Kontron-Investition im Blick
|
10.11.2026 10:03:31
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Kontron-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,92 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1 120,574 Kontron-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 21 447,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,14 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 114,48 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Kontron belief sich zuletzt auf 1,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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