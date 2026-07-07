Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Lohnende Kontron-Investition?
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07.07.2026 10:03:50
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Kontron-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,21 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 520,562 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 06.07.2026 12 077,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,20 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 20,77 Prozent vermehrt.
Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,51 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kontron AG