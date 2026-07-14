TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kontron gewesen.

Das Kontron-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Kontron-Anteile an diesem Tag bei 20,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,831 Kontron-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,82 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Papiers am 13.07.2026 auf 22,94 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 10,82 Prozent.

Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,50 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at