Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Frühe Anlage
|
14.07.2026 10:03:55
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Kontron-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Kontron-Anteile an diesem Tag bei 20,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,831 Kontron-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,82 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Papiers am 13.07.2026 auf 22,94 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 10,82 Prozent.
Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,50 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kontron AG
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