TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kontron-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20,16 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Kontron-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 496,032 Kontron-Aktien. Die gehaltenen Kontron-Anteile wären am 15.06.2026 11 656,75 EUR wert, da der Schlussstand 23,50 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +16,57 Prozent.

Kontron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at