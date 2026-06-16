Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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Profitable Kontron-Investition? 16.06.2026 10:03:56

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kontron-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20,16 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Kontron-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 496,032 Kontron-Aktien. Die gehaltenen Kontron-Anteile wären am 15.06.2026 11 656,75 EUR wert, da der Schlussstand 23,50 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +16,57 Prozent.

Kontron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kontron AG

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