Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Profitable Kontron-Investition?
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16.06.2026 10:03:56
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kontron-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20,16 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Kontron-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 496,032 Kontron-Aktien. Die gehaltenen Kontron-Anteile wären am 15.06.2026 11 656,75 EUR wert, da der Schlussstand 23,50 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +16,57 Prozent.
Kontron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kontron AG
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