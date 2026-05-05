Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Kontron-Investment im Blick
|
05.05.2026 10:03:51
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Kontron-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 453,721 Kontron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Kontron-Aktien wären am 04.05.2026 10 127,04 EUR wert, da der Schlussstand 22,32 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 1,27 Prozent gestiegen.
Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,39 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kontron AG
Nachrichten zu Kontron
|
09:28
|Börse Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
04.05.26
|XETRA-Handel: SDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
04.05.26
|EQS-CMS: Kontron AG: Other issuer/company information (EQS Group)
|
04.05.26
|EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen (EQS Group)