Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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Kontron-Investment im Blick 05.05.2026 10:03:51

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Kontron eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Kontron-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 453,721 Kontron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Kontron-Aktien wären am 04.05.2026 10 127,04 EUR wert, da der Schlussstand 22,32 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 1,27 Prozent gestiegen.

Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,39 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kontron AG

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