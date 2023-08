TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Kontron-Investment verdient

Am 01.08.2022 wurde die Kontron-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 704,225 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 936,62 EUR, da sich der Wert einer Kontron-Aktie am 31.07.2023 auf 19,79 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,37 Prozent vermehrt.

Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,27 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at