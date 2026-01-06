TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Kontron eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kontron-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,65 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,709 Kontron-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 414,03 EUR, da sich der Wert einer Kontron-Aktie am 05.01.2026 auf 23,38 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 314,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Kontron einen Börsenwert von 1,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at