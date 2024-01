TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Kontron eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Kontron-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Kontron-Anteile 20,68 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 483,559 Kontron-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.01.2024 10 918,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,58 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 9,19 Prozent.

Am Markt war Kontron jüngst 1,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at