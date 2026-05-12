TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kontron gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kontron-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Kontron-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,263 Kontron-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Kontron-Aktie auf 22,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,53 EUR wert. Mit einer Performance von +20,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Kontron eine Börsenbewertung in Höhe von 1,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at