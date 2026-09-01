TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kontron-Aktien verdienen können.

Die Kontron-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19,90 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,251 Kontron-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 100,50 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 31.08.2026 auf 21,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kontron belief sich zuletzt auf 1,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at