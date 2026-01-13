Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Frühe Anlage
|
13.01.2026 10:03:41
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Kontron-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kontron-Papier bei 17,66 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Kontron-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,625 Kontron-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.01.2026 auf 24,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 379,39 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,94 Prozent zugenommen.
Kontron war somit zuletzt am Markt 1,60 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Kontron AG
