Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 13.01.2026 10:03:41

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Kontron-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Kontron-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kontron-Papier bei 17,66 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Kontron-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,625 Kontron-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.01.2026 auf 24,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 379,39 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,94 Prozent zugenommen.

Kontron war somit zuletzt am Markt 1,60 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

mehr Nachrichten