Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Kontron-Anlage
|
28.07.2026 10:03:44
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Kontron-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Kontron-Papier investiert hätte, hätte er nun 356,379 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 424,80 EUR, da sich der Wert einer Kontron-Aktie am 27.07.2026 auf 23,64 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,75 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Kontron belief sich zuletzt auf 1,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kontron AG