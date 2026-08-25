Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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Langfristige Investition 25.08.2026 10:03:37

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kontron von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kontron von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Kontron eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 25.08.2025 wurde die Kontron-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,28 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Kontron-Aktie investiert hat, hat nun 4,119 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,95 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Papiers am 24.08.2026 auf 21,84 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,05 Prozent verringert.

Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,39 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kontron AG

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