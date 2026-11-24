Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Kontron-Anlage
|
24.11.2026 10:03:35
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kontron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kontron-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44,405 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Kontron-Anteile wären am 23.11.2026 804,17 EUR wert, da der Schlussstand 18,11 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19,58 Prozent abgenommen.
Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,09 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kontron AG
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