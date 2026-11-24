So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kontron-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kontron-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44,405 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Kontron-Anteile wären am 23.11.2026 804,17 EUR wert, da der Schlussstand 18,11 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19,58 Prozent abgenommen.

Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,09 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at