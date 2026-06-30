Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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Kontron-Investment 30.06.2026 10:03:52

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Kontron-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Kontron-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Kontron-Papier bei 25,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Kontron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,000 Kontron-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 920,80 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Papiers am 29.06.2026 auf 23,02 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 7,92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kontron belief sich zuletzt auf 1,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kontron AG

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