TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe MorphoSys-Investition eingebracht

Vor Jahren MorphoSys-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der MorphoSys-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 108,35 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92,293 MorphoSys-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 640,52 EUR, da sich der Wert eines MorphoSys-Papiers am 21.08.2023 auf 28,61 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 73,59 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für MorphoSys eine Börsenbewertung in Höhe von 956,42 Mio. Euro. Der MorphoSys-Börsengang fand am 09.03.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der MorphoSys-Aktie wurde der Erstkurs mit 31,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at