Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|Rentables Nagarro SE-Investment?
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07.05.2026 10:03:46
TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nagarro SE von vor 3 Jahren gekostet
Nagarro SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 95,35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104,877 Nagarro SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nagarro SE-Aktie auf 43,88 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 601,99 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 53,98 Prozent.
Zuletzt verbuchte Nagarro SE einen Börsenwert von 542,25 Mio. Euro. Am 16.12.2020 wagte die Nagarro SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ein Nagarro SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 69,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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