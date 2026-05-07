Nagarro Aktie

Nagarro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Nagarro SE-Investment? 07.05.2026 10:03:46

TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nagarro SE von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Nagarro SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Nagarro SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 95,35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104,877 Nagarro SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nagarro SE-Aktie auf 43,88 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 601,99 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 53,98 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nagarro SE einen Börsenwert von 542,25 Mio. Euro. Am 16.12.2020 wagte die Nagarro SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ein Nagarro SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nagarro SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Nagarro SE

mehr Analysen
25.03.26 Nagarro Buy Warburg Research
24.03.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Nagarro Buy Warburg Research
14.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nagarro SE 42,82 -0,28% Nagarro SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit leichterer Tendenz -- Wall Street stärker erwartet -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street dürfte am Freitag zulegen. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen