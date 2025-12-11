Nagarro Aktie

Nagarro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

Lukratives Nagarro SE-Investment? 11.12.2025 10:03:31

TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nagarro SE von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Nagarro SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 11.12.2024 wurde die Nagarro SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nagarro SE-Aktie an diesem Tag 86,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Nagarro SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,155 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,78 EUR, da sich der Wert eines Nagarro SE-Papiers am 10.12.2025 auf 77,75 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 10,22 Prozent.

Am Markt war Nagarro SE jüngst 897,36 Mio. Euro wert. Das Nagarro SE-IPO fand am 16.12.2020 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nagarro SE-Anteils auf 69,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nagarro SE

Analysen zu Nagarro SE

27.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Nagarro Buy Warburg Research
14.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Nagarro Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

Nagarro SE 78,65 1,48% Nagarro SE

