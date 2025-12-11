Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|Lukratives Nagarro SE-Investment?
|
11.12.2025 10:03:31
TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nagarro SE von vor einem Jahr gekostet
Am 11.12.2024 wurde die Nagarro SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nagarro SE-Aktie an diesem Tag 86,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Nagarro SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,155 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,78 EUR, da sich der Wert eines Nagarro SE-Papiers am 10.12.2025 auf 77,75 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 10,22 Prozent.
Am Markt war Nagarro SE jüngst 897,36 Mio. Euro wert. Das Nagarro SE-IPO fand am 16.12.2020 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nagarro SE-Anteils auf 69,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Nagarro SEmehr Analysen
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
