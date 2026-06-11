TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nagarro SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nagarro SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Nagarro SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Nagarro SE-Papier an diesem Tag bei 101,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,901 Nagarro SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.06.2026 356,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,02 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 64,34 Prozent vermindert.

Alle Nagarro SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 467,57 Mio. Euro. Die Nagarro SE-Aktie wurde am 16.12.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nagarro SE-Anteils auf 69,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at