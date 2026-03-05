Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|Rentabler Nagarro SE-Einstieg?
|
05.03.2026 10:03:31
TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nagarro SE-Investment von vor einem Jahr verloren
Das Nagarro SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Nagarro SE-Papier an diesem Tag bei 84,35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 118,554 Nagarro SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nagarro SE-Aktien wären am 04.03.2026 6 158,86 EUR wert, da der Schlussstand 51,95 EUR betrug. Damit wäre die Investition 38,41 Prozent weniger wert.
Nagarro SE wurde am Markt mit 598,04 Mio. Euro bewertet. Am 16.12.2020 fand der erste Handelstag der Nagarro SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Ein Nagarro SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 69,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
