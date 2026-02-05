TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nagarro SE von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nagarro SE-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden Nagarro SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nagarro SE-Anteile bei 87,00 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Nagarro SE-Aktie investiert hat, hat nun 11,494 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.02.2026 759,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 66,05 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 24,08 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Nagarro SE eine Marktkapitalisierung von 789,53 Mio. Euro. Das Nagarro SE-Papier wurde am 16.12.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Nagarro SE-Aktie belief sich damals auf 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

