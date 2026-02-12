TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nagarro SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nagarro SE-Aktie gebracht.

Am 12.02.2023 wurden Nagarro SE-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 127,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Nagarro SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,493 Nagarro SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,95 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 4 941,13 EUR wert. Damit wäre die Investition 50,59 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Nagarro SE betrug jüngst 757,71 Mio. Euro. Das Nagarro SE-IPO fand am 16.12.2020 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Nagarro SE-Aktie bei 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at