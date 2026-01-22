TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nagarro SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nagarro SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Nagarro SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nagarro SE-Aktie an diesem Tag 80,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Nagarro SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 124,069 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 070,72 EUR, da sich der Wert einer Nagarro SE-Aktie am 21.01.2026 auf 65,05 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 19,29 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Nagarro SE eine Marktkapitalisierung von 747,11 Mio. Euro. Das Börsendebüt der Nagarro SE-Aktie fand am 16.12.2020 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Nagarro SE-Anteils lag damals bei 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

