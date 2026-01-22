Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|Investmentbeispiel
|
22.01.2026 10:03:51
TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nagarro SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Nagarro SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nagarro SE-Aktie an diesem Tag 80,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Nagarro SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 124,069 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 070,72 EUR, da sich der Wert einer Nagarro SE-Aktie am 21.01.2026 auf 65,05 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 19,29 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Nagarro SE eine Marktkapitalisierung von 747,11 Mio. Euro. Das Börsendebüt der Nagarro SE-Aktie fand am 16.12.2020 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Nagarro SE-Anteils lag damals bei 69,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nagarro SE
|
22.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf Höhenflug (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Optimismus in Frankfurt: Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX in Grün (finanzen.at)
|
22.01.26
|TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nagarro SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Nagarro SE
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Nagarro SE
|69,20
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.