Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|Lukrativer Nagarro SE-Einstieg?
|
15.01.2026 10:03:27
TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nagarro SE von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Nagarro SE-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 125,80 EUR. Bei einem Nagarro SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,949 Nagarro SE-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 543,72 EUR, da sich der Wert einer Nagarro SE-Aktie am 14.01.2026 auf 68,40 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 45,63 Prozent gleich.
Insgesamt war Nagarro SE zuletzt 801,32 Mio. Euro wert. Nagarro SE-Anteile wurde am 16.12.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Nagarro SE-Aktie auf 69,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nagarro SE
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
15.01.26
|TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nagarro SE von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)