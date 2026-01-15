TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nagarro SE von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Nagarro SE-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 125,80 EUR. Bei einem Nagarro SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,949 Nagarro SE-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 543,72 EUR, da sich der Wert einer Nagarro SE-Aktie am 14.01.2026 auf 68,40 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 45,63 Prozent gleich.

Insgesamt war Nagarro SE zuletzt 801,32 Mio. Euro wert. Nagarro SE-Anteile wurde am 16.12.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Nagarro SE-Aktie auf 69,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at