TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nagarro SE von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Nagarro SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Nagarro SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 62,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Nagarro SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,000 Nagarro SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.04.2026 auf 44,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 710,72 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 28,93 Prozent.

Jüngst verzeichnete Nagarro SE eine Marktkapitalisierung von 516,85 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Nagarro SE-Papiere an der Börse XETRA war der 16.12.2020. Das Nagarro SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at