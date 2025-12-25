TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nagarro SE von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nagarro SE-Anteilen an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Nagarro SE-Anteile 84,20 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Nagarro SE-Aktie investierten, hätten nun 118,765 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 76,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 067,70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,32 Prozent verringert.

Nagarro SE wurde am Markt mit 899,71 Mio. Euro bewertet. Das Nagarro SE-IPO fand am 16.12.2020 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nagarro SE-Aktie lag beim Börsengang bei 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at