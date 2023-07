TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Nemetschek SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nemetschek SE-Aktie an diesem Tag 60,70 EUR wert. Bei einem Nemetschek SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 164,745 Nemetschek SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 566,72 EUR, da sich der Wert einer Nemetschek SE-Aktie am 26.07.2023 auf 64,14 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 5,67 Prozent.

Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich jüngst auf 7,48 Mrd. Euro. Nemetschek SE-Papiere wurden am 10.03.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Nemetschek SE-Papiers lag damals bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

