Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Nemetschek SE-Anlage unter der Lupe
|
23.04.2026 10:03:25
TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nemetschek SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 15,51 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 64,488 Nemetschek SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.04.2026 auf 66,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 317,50 EUR wert. Mit einer Performance von +331,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Nemetschek SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,84 Mrd. Euro gelistet. Nemetschek SE-Anteile wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Nemetschek SE-Anteilsschein bei 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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