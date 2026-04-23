Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Nemetschek SE-Anlage unter der Lupe 23.04.2026 10:03:25

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nemetschek SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nemetschek SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 15,51 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 64,488 Nemetschek SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.04.2026 auf 66,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 317,50 EUR wert. Mit einer Performance von +331,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Nemetschek SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,84 Mrd. Euro gelistet. Nemetschek SE-Anteile wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Nemetschek SE-Anteilsschein bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nemetschek Group

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