Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Nemetschek SE-Anlage im Blick 11.06.2026 10:03:36

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Nemetschek SE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Nemetschek SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 60,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 165,453 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2026 auf 61,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 142,29 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,42 Prozent gesteigert.

Der Nemetschek SE-Wert an der Börse wurde auf 7,22 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie belief sich damals auf 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nemetschek Group

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